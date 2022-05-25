ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,3%

14:31 25.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-апрель 2022 г. в текущих ценах составил 5166 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,3% меньше к уровню января-апреля 2021 г.