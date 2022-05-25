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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50 ТЫС. АБИТУРИЕНТОВ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЦТ – МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
13:43 25.05.2022
По предварительным данным, более 50 тысяч абитуриентов уже зарегистрировались на централизованное тестирование (ЦТ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Согласно информации, по сравнению с прошлым годом пока это примерно на 2 тысячи человек больше, чем в то время было зарегистрировано на эту дату.
Напомним: регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании (ЦТ) проводится со 2 мая по 1 июня в одном из учреждений образования, определенных Министерством образования пунктами регистрации для прохождения ЦТ.
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