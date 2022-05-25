ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 50 ТЫС. АБИТУРИЕНТОВ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЦТ – МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

13:43 25.05.2022 По предварительным данным, более 50 тысяч абитуриентов уже зарегистрировались на централизованное тестирование (ЦТ). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования. Согласно информации, по сравнению с прошлым годом пока это примерно на 2 тысячи человек больше, чем в то время было зарегистрировано на эту дату. Напомним: регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании (ЦТ) проводится со 2 мая по 1 июня в одном из учреждений образования, определенных Министерством образования пунктами регистрации для прохождения ЦТ.