Начальник управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик рассказал о развитии придорожного сервиса в Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, утверждена генеральная схема развития объектов придорожного сервиса на пятилетку. Она предусматривает перспективные объекты – предлагаемые места под объекты придорожного сервиса.

Кроме того, постоянно проводится мониторинг действующей системы обслуживания.

При этом ориентир сделан на комплексное развитие объектов придорожного сервиса, когда через каждые 50-60 км строится один объект, на котором оказывается максимальное количество услуг – заправка автомобиля, гостиничные услуги, покупка сопутствующих товаров в дорогу.

Всего на республиканских дорогах расположено почти 540 пунктов общественного питания, действуют 387 автозаправочных станций, 50 гостиниц, 43 автомойки, 19 кемпингов, 70 станций технического обслуживания.