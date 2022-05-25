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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРАНСЕ РАССКАЗАЛИ О РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В БЕЛАРУСИ
13:11 25.05.2022
Начальник управления развития автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик рассказал о развитии придорожного сервиса в Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, утверждена генеральная схема развития объектов придорожного сервиса на пятилетку. Она предусматривает перспективные объекты – предлагаемые места под объекты придорожного сервиса.
Кроме того, постоянно проводится мониторинг действующей системы обслуживания.
При этом ориентир сделан на комплексное развитие объектов придорожного сервиса, когда через каждые 50-60 км строится один объект, на котором оказывается максимальное количество услуг – заправка автомобиля, гостиничные услуги, покупка сопутствующих товаров в дорогу.
Всего на республиканских дорогах расположено почти 540 пунктов общественного питания, действуют 387 автозаправочных станций, 50 гостиниц, 43 автомойки, 19 кемпингов, 70 станций технического обслуживания.
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