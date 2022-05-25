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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,1%
12:57 25.05.2022
В январе-марте 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 507,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 486,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 75,5 тыс. тонн, молока – 230 тыс. тонн, яиц получено 152,9 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95% молока и 89% производства яиц.
На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 524,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 184,7 тыс. голов. Численность свиней составила 391,4 тыс. голов.
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