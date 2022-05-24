В связи с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного моста на перегоне Скидель-Житомля 7 и 15 июня 2022 года изменится график движения некоторых пассажирских поездов на участке Гродно-Мосты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 7 и 15 июня отменяются из обращения поезда: №№ 729, 731 Минск – Гродно и №№ 730, 732 Гродно-Минск.

Не будут курсировать также беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Брест-Гродно отправлением из Гродно 7 и 15 июня, из Бреста – 6 и 14 июня.

Отдельные пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом. Так, поезд № 687/688 сообщением Минск-Гродно-Минск отправлением из Минска и Гродно 7 и 15 июня будет курсировать по маршруту Минск-Мосты-Минск. При этом вместо беспересадочных вагонов Гродно-Москва назначены беспересадочные вагоны Мосты-Москва отправлением со станции Мосты 7 и 15 июня, а вместо беспересадочных вагонов Москва-Гродно назначены беспересадочные вагоны Москва-Мосты отправлением из Москвы 6 и 14 июня.

Поезд № 679 Гродно-Витебск отправлением из Гродно 7 и 15 июня будет следовать по маршруту Скидель-Витебск.

Поезд № 632 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 7 и 15 июня назначается в сообщении Мосты-Гомель.

Поезд № 623 Коммунары-Орша-Гродно отправлением из Орши и Коммунар 6 и 14 июня назначается в сообщении Коммунары-Орша-Скидель. Поезд № 624 Гродно-Орша-Коммунары отправлением из Гродно 7 и 15 июня будет следовать по маршруту Скидель-Орша-Коммунары.

Поезд № 609 Гомель-Гродно отправлением из Гомеля 6 и 14 июня назначается в сообщении Гомель-Скидель. Поезд № 610 Гродно-Гомель отправлением из Гродно 7 и 15 июня назначается в сообщении Скидель-Гомель.

БЖД обращает внимание пассажиров, что на участке Гродно-Мосты в сутки 7 и 15 июня отдельные поезда региональных линий экономкласса сообщением Лида-Гродно и Барановичи-Гродно будут следовать сокращенным маршрутом и измененным расписанием до станции Скидель и обратно.

Перевозка пассажиров между станциями Гродно, Житомля и Скидель 7 и 15 июня будет осуществляться автотранспортом.

В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.