Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале составили 97,9% к уровню I квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.