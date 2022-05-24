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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 175 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:38 25.05.2022
Партию незадекларированного товара обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Привалка».
Согласно документам, представленным водителем литовской фирмы-перевозчика, в транспортном средстве Scania перемещали «сборный груз». Однако при таможенном контроле установлено, что в грузовом отсеке автомобиля «лишними» оказались блоки управления электросваркой, кабели, LCD-дисплеи, устройства для крепления эхолотов и ароматизаторы для продуктов питания. Предварительная оценочная стоимость незаявленных товаров составила более 175 тыс. рублей.
Гродненской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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