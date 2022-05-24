Партию незадекларированного товара обнаружили гродненские таможенники в грузовом автомобиле, который следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Привалка».

Согласно документам, представленным водителем литовской фирмы-перевозчика, в транспортном средстве Scania перемещали «сборный груз». Однако при таможенном контроле установлено, что в грузовом отсеке автомобиля «лишними» оказались блоки управления электросваркой, кабели, LCD-дисплеи, устройства для крепления эхолотов и ароматизаторы для продуктов питания. Предварительная оценочная стоимость незаявленных товаров составила более 175 тыс. рублей.

Гродненской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости незаконно перемещаемого товара.