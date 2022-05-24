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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ НИВА-2022»
10:57 25.05.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» принимает участие в крупнейшей в России агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая Нива», которая проходит 24-27 мая в Усть-Лабинске (Краснодарский край).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, ОАО «Бобруйскагромаш» совместно с официальными представителями холдинга на территории Российской Федерации ООО «ТД «Бобруйскагромаш» и ООО «Смолсельмаш» представило к демонстрационному показу российским аграриям широкую линейку сельскохозяйственной техники: пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145, косилку дисковую навесную КДН-210, машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9, полуприцеп самосвальный ПСТ-18, кормораздатчик РСК-12-2 и другие.
Отдельное место в экспозиции холдинга заняла борона зубовая БЗ-11 производства ОАО «Бобруйсксельмаш».
Следует отметить, что экспозиция выставки занимает более 100 тысяч квадратных метров, в которой принимают участие более 407 компаний.
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