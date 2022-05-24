За январь-март 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 1,5%, рентабельность продаж – 1,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 3 972,5 млн рублей, в том числе просроченная – 759 млн рублей, или 19,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 5983,6 млн рублей, в том числе просроченная – 948,4 млн рублей, или 15,8% от общего объема кредиторской задолженности.