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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАДЕРЖАЛИ ВЛАДЕЛЬЦА СЕТИ МАГАЗИНОВ ДЕШЕВОЙ ОДЕЖДЫ
10:11 25.05.2022
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно с органами государственной безопасности и налоговыми органами задержан руководителя крупной сети магазинов дешевой одежды (240 магазинов), который уклонялся от налогов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, руководитель совместно с «пособниками» наладил теневой канал поставок низкокачественной текстильной продукции без уплаты соответствующих платежей в бюджет, что позволило им в дальнейшем многократно завысить цену этих товаров в розничной продаже через магазины.
«За счет неуплаты налогов и реализации низкокачественной продукции участники создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности. При этом товары низких качества и ценового диапазона выдавались в магазинах за качественную продукцию фабричного производства, тем самым вводя в заблуждение покупателей», - утверждает КГК.
Для неуплаты налогов они зарегистрировали дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения. Выручка, полученная от деятельности фирмы по розничной торговле в магазинах товарами легкой промышленности искусственно распределялась между обществом и созданными субъектами хозяйствования.
В результате общество не уплатило налоги на общую сумму более 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время в данных магазинах проводятся проверочные мероприятия по установлению фактов сокрытия выручки и выплаты работникам зарплаты «в конверте».
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