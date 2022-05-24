Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно с органами государственной безопасности и налоговыми органами задержан руководителя крупной сети магазинов дешевой одежды (240 магазинов), который уклонялся от налогов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, руководитель совместно с «пособниками» наладил теневой канал поставок низкокачественной текстильной продукции без уплаты соответствующих платежей в бюджет, что позволило им в дальнейшем многократно завысить цену этих товаров в розничной продаже через магазины.

«За счет неуплаты налогов и реализации низкокачественной продукции участники создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности. При этом товары низких качества и ценового диапазона выдавались в магазинах за качественную продукцию фабричного производства, тем самым вводя в заблуждение покупателей», - утверждает КГК.

Для неуплаты налогов они зарегистрировали дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения. Выручка, полученная от деятельности фирмы по розничной торговле в магазинах товарами легкой промышленности искусственно распределялась между обществом и созданными субъектами хозяйствования.

В результате общество не уплатило налоги на общую сумму более 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в данных магазинах проводятся проверочные мероприятия по установлению фактов сокрытия выручки и выплаты работникам зарплаты «в конверте».