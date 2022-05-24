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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ БЕЛАЗ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС В КАРЬЕР «МИКАШЕВИЧИ»
09:32 25.05.2022
Новый 90-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-75589 совершил свой первый рейс в карьере РУПП «Гранит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», на машине применены технические решения, прошедшие апробацию на моделях, хорошо зарекомендовавших себя в реальных условиях работы. В результате самосвал получил дизель мощностью 1200 лошадиных сил электромеханическую трансмиссию переменного тока.
Трансмиссия позволяет реализовать дополнительный функционал, который обеспечивает удобство и безопасность работы: стабилизацию скорости в режимах тяги и торможения, противооткатную функцию, ослабленный тяговый режим (аварийное возвращение на базу на одном мотор-колесе), контроль и корректировку буксования и скольжения колес.
«В РУПП «Гранит» машина доставлялась в разборном виде и прошла этап сборки, покраски, установку навигации и оклейку опознавательными знаками. «Запуск нового самосвала происходил в торжественной обстановке», - рассказали в ОАО «БЕЛАЗ».
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