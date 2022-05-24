За январь-март 2022 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $76,1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (54,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,6%), Австрии (6,9%), Латвии (5,4%), Польши (4,4%) и Швейцарии (4,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $49,3 млн, или 64,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $30,1 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (67,1% от всех направленных инвестиций), Кипра (17,1%), Польши (6,4%) и Эстонии (3,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 44,1% всех направленных инвестиций за рубеж.