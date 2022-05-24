ЭКОНОМИКА РБ

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

17:02 24.05.2022 Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведут разработку тест-систем для своевременной диагностики оспы обезьян. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Планируется, что отечественные тест-системы будут разработаны к середине июня. Вероятность завоза инфекции "оспа обезьян" в Беларусь оценивается, как низкая. Однако для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания», - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.