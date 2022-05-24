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ЭКОНОМИКА РБ
К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН
17:02 24.05.2022
Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведут разработку тест-систем для своевременной диагностики оспы обезьян. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Планируется, что отечественные тест-системы будут разработаны к середине июня.
Вероятность завоза инфекции "оспа обезьян" в Беларусь оценивается, как низкая. Однако для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» Минздравом в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания», - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
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