|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ОТМЕЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ГОТОВНОСТЬЮ ТЕХНИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
14:58 24.05.2022
Комитет госконтроля Беларуси проводит мониторинги по вопросам готовности сельхозорганизаций к кормозаготовке во всех регионах республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, основное внимание уделяется хозяйствам, которые с начала нынешнего года испытывают недостаток собственных кормов (на 23 мая 2022 года корма закупают более 80 сельхозпредприятий). По итогам проверок выявлены проблемы с готовностью техники в отдельных хозяйствах. В некоторых сельхозорганизациях к ее ремонту практически не приступали, что может негативно повлиять на ход заготовки кормов.
Мониторинги показали, что некоторые хозяйства просчеты в ремонте техники прикрывают приписками ее готовности.
Установлено, что в ряде хозяйств отсутствуют консерванты, полиэтиленовая пленка и другие расходные материалы, необходимые для проведения заготовки травяных кормов. В отдельных хозяйствах только приступили к подготовке сенажно-силосных траншей для закладки травяных кормов.
Кроме того, на местах не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, нарушаются технологические требования по уходу за ними (перезалужение, подсев трав и др.).
С целью принятия оперативных мер реагирования, связанных с подготовкой техники к заготовке кормов, а также устранения выявленных недостатков Комитет госконтроля проинформировал правительство. Результаты контрольных мероприятий также направлены местным органам власти.
Мониторинги по вопросам контроля за проведением работ по кормозаготовке продолжатся.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте