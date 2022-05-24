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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ОТМЕЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ С ГОТОВНОСТЬЮ ТЕХНИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ


14:58 24.05.2022

Комитет госконтроля Беларуси проводит мониторинги по вопросам готовности сельхозорганизаций к кормозаготовке во всех регионах республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, основное внимание уделяется хозяйствам, которые с начала нынешнего года испытывают недостаток собственных кормов (на 23 мая 2022 года корма закупают более 80 сельхозпредприятий). По итогам проверок выявлены проблемы с готовностью техники в отдельных хозяйствах. В некоторых сельхозорганизациях к ее ремонту практически не приступали, что может негативно повлиять на ход заготовки кормов.

Мониторинги показали, что некоторые хозяйства просчеты в ремонте техники прикрывают приписками ее готовности.

Установлено, что в ряде хозяйств отсутствуют консерванты, полиэтиленовая пленка и другие расходные материалы, необходимые для проведения заготовки травяных кормов. В отдельных хозяйствах только приступили к подготовке сенажно-силосных траншей для закладки травяных кормов.

Кроме того, на местах не уделяется должного внимания созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, нарушаются технологические требования по уходу за ними (перезалужение, подсев трав и др.).

С целью принятия оперативных мер реагирования, связанных с подготовкой техники к заготовке кормов, а также устранения выявленных недостатков Комитет госконтроля проинформировал правительство. Результаты контрольных мероприятий также направлены местным органам власти.

Мониторинги по вопросам контроля за проведением работ по кормозаготовке продолжатся.
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