ЭКОНОМИКА РБ

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 17 РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

14:49 24.05.2022 Сельхозпредприятия 17 районов Гомельской области приступили к заготовке кормов. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Козел. "На сегодня скошено 3,7 тыс. га площадей первого укоса. Это порядка 2,2 процентов. План - 162 тыс. га", - отметил чиновник. Зеленую массу убрали с площади почти 2 тыс. га. Из нее в основном заготавливают сенаж. "Наша задача - заготовить высококлассный сенаж, при оптимальных погодных условиях - сено", - акцентировал внимание руководителей сельхозпредприятий, начальников райсельхозпродов Дмитрий Козел.