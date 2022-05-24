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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 17 РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ


14:49 24.05.2022

Сельхозпредприятия 17 районов Гомельской области приступили к заготовке кормов. Об этом рассказал первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Козел.

"На сегодня скошено 3,7 тыс. га площадей первого укоса. Это порядка 2,2 процентов. План - 162 тыс. га", - отметил чиновник.

Зеленую массу убрали с площади почти 2 тыс. га. Из нее в основном заготавливают сенаж.

"Наша задача - заготовить высококлассный сенаж, при оптимальных погодных условиях - сено", - акцентировал внимание руководителей сельхозпредприятий, начальников райсельхозпродов Дмитрий Козел.
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