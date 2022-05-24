Официальная делегация Беларуси во главе с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем принимает участие в работе 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, это первое очное мероприятие Ассамблеи здравоохранения с момента начала пандемии COVID-19. Участники открывшейся в Женеве сессии обсуждают вопросы укрепления готовности мирового сообщества к реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом уроков пандемии. В главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимают участие представители 194 государств – членов ВОЗ.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич выступил на пленарном заседании форума. Он отметил, что Беларусь поддерживает Глобальную инициативу ВОЗ «Здоровье во имя мира», а также системные многолетние усилия ВОЗ по реагированию на вспышки заболеваний, возникающие в нестабильных, затронутых конфликтами странах».

Как подчеркнул Дмитрий Пиневич, «меры в области здравоохранения могут реально изменить ситуацию, поскольку здоровье часто рассматривается всеми сторонами как «общее благо», что служит отправной точкой для объединения людей. Подход «Здоровье во имя мира» укрепляет устойчивость наших вмешательств и результатов благодаря диалогу, участию, инклюзивности и укреплению доверия». Он также рассказал, что Правительство Беларуси поддерживает усилия ВОЗ, направленные на оказание помощи мирному населению Украины, оказавшемуся в тяжелой гуманитарной ситуации, как в самой стране, так и за ее пределами.

«В условиях усиливающейся нагрузки на системы здравоохранения, в том числе нашей страны, считаем важным сохранить доступ нуждающихся к медпомощи и лекарствам. В этой связи призываю своих коллег, используя все возможности, включая ваш политический вес и административный ресурс, сделать всё для сохранения открытыми каналов поставки медикаментов и медоборудования, продолжения международной технической помощи», – сказал Дмитрий Пиневич.

Министр здравоохранения Беларуси также рассказал об опыте страны по преодолению пандемии COVID-19. «Преимуществом Беларуси в преодолении пандемии стала эффективная работа органов государственного управления, системы здравоохранения, которая сохранила развернутую госпитальную сеть, в каждом даже самом маленьком районе страны работает инфекционное отделение или небольшая инфекционная больница. Функционирует сеть эпидемиологической защиты», – отметил он.

В период пандемии в стране было закуплено всё необходимое, мобилизованы предприятия на производство кислорода, когда его оказалось недостаточно, и при этом не прервали плановое лечение. На преодоление пандемии и ее последствий только в сфере здравоохранения уже потрачено больше 2 млрд. долларов США из государственных резервов.

«Это в том числе позволило избежать введения локдауна. Мы научились жить с пандемией без чрезвычайных шагов. С первых дней мы смогли адаптироваться к новым условиям и в максимально сжатые сроки найти инновационные решения этой проблемы без истерик и суеты. Сегодня Беларусь продолжает уделять первостепенное внимание этому направлению. В стране проходит активная кампания по вакцинации. В стадии разработки – собственная вакцина, которая в перспективе может быть экспортирована в другие страны через соответствующие механизмы ВОЗ», – подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Отметим, что кроме вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации делегаты обсуждают также дорожную карту на 2023-2030 годы по профилактике неинфекционных заболеваний, план действий по эпилепсии и другим неврологическим расстройствам, борьбу с туберкулезом и полиомиелитом, стратегию в области безопасности пищевых продуктов и вопрос об устойчивом финансировании.

Планируется, что ассамблея назначит генерального директора ВОЗ на пятилетний срок полномочий. На январской сессии Исполкома организации на этот пост была выдвинута кандидатура нынешнего главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса (Эфиопия).

В ходе 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведен ряд стратегических круглых столов.