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24.05.2022

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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 МАЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ К РОССИЙСКОМУ


14:40 24.05.2022

Во вторник, 24 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0003 BYN (+0,01%) до 2,4648 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,4645 BYN). Объем торгов составил 193 930 000 BYN.

Курс евро вырос на 0,0087 BYN (+0,33%) до 2,6102 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 2,6015 BYN). Объем торгов: 311 984 000 BYN.

Российский рубль подорожал сразу на 0,0784 BYN (+1,86%) до 4.2988 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 160 551 000 BYN.

Курс китайского юаня понизился на 0,0049 BYN (-0,13%) до 3.7056 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 3,7137 BYN). Объем торгов: 4 334 080 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,54 белорусского рубля; евро между 2,655 и 2,71 белорусского рубля; 100 российских рублей между 4,25 и 4,35 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
валюта курс
EUR 2.6015
USD 2.4645
RUB 4.2204
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6102 +0.0087
USD 2.4648 +0.0003
RUB 4.2988 +0.0784
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6200 2.6500
USD 2.4750 2.5050
RUB 3.3000 4.2500
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Конвертация в банках
на 24.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0770
EUR/RUB 61.5000 79.7700
USD/RUB 58.0000 75.0000
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