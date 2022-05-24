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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕЛЕГАЦИЯ НАН БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДВУХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
14:40 24.05.2022
Делегация Национальной академии наук Беларуси приняла участие в 27-й Международной выставке InterFood Azerbaijan и 15-й Международной выставке Caspian Agro, которые прошли 17-19 мая 2022 года в Баку (Азербайджан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, белорусские учены17 мая встретились с руководством Института физиологии, Института зоологии, а также Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА. Помимо переговоров в узком формате, члены делегации НАН Беларуси выступили с презентациями о деятельности своих организаций перед научными сотрудниками этих институтов.
По итогам встречи подписан договор о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской деятельности между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» и «Институтом физиологии имени академика Абдуллы Гараева», а также договор о научно-техническом сотрудничестве между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» и «Институтом физиологии имени академика Абдуллы Гараева».
В рамках выставок 18 и 19 мая были представлены инновационные разработки НПЦ НАН Беларуси по животноводству, НПЦ НАН Беларуси по продовольствию и Института мясо-молочной промышленности.
Состоялись также переговоры с представителями зарубежных научных и производственных организаций, по итогам которых подписано 4 договорных документа (договор о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской деятельности между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» и Научно-исследовательским институтом животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана; соглашение о сотрудничестве между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» и «Институтом генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана»; договор о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской деятельности между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» и ИП «Рустамов Б.Д.»; меморандум о сотрудничестве между РУП «Институт мясо-молочной промышленности» и ООО Nordpak).
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