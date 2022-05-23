|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 5,9%
12:49 24.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 6 млн тонн грузов, или 94,1% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 733,6 млн тонно-километров, или 95% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2022 г. воспользовались 48,5 млн человек, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Пассажирооборот составил 300,6 млн пассажиро-километров, или 96,1% к уровню января-апреля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте