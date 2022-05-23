В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 6 млн тонн грузов, или 94,1% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 733,6 млн тонно-километров, или 95% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2022 г. воспользовались 48,5 млн человек, или 95,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Пассажирооборот составил 300,6 млн пассажиро-километров, или 96,1% к уровню января-апреля 2021 г.