В январе-апреле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 809,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 1139 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1111 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 110,8 тыс. тонн, молока – 657,9 тыс. тонн, яиц получено 182,6 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 88,3% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 862,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 292,1 тыс. голов. Численность свиней составила 329,1 тыс. голов.