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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ 25 МАЯ МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
12:40 24.05.2022
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 25 мая 2022 года проводит мини-ярмарку вакансий для студентов на базе учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств».
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 14:00 до 15:30 студенческая молодежь получит возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.
В мероприятии примут участие следующие организации столицы: Первомайский отдел департамента охраны МВД, ООО «СБ «Максирента», РУП «БелпочтА» и др.
Студенческой молодежи будет предложено около 100 свободных рабочих мест (вакансий).
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