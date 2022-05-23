ЭКОНОМИКА РБ

МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ 25 МАЯ МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

12:40 24.05.2022 Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 25 мая 2022 года проводит мини-ярмарку вакансий для студентов на базе учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств». Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 14:00 до 15:30 студенческая молодежь получит возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время. В мероприятии примут участие следующие организации столицы: Первомайский отдел департамента охраны МВД, ООО «СБ «Максирента», РУП «БелпочтА» и др. Студенческой молодежи будет предложено около 100 свободных рабочих мест (вакансий).