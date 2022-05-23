В январе-апреле 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 5981 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 113,5%, в обрабатывающей промышленности – 95%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,7% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.