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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 4,4%
12:04 24.05.2022
В январе-апреле 2022 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 5981 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-марта 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 113,5%, в обрабатывающей промышленности – 95%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,7% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.
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