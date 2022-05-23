В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 2,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в эксплуатацию 232,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 144,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 62% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 110,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 66,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,4% от общего ввода по области.