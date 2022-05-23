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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛИСЬ НА 0,8%
11:53 24.05.2022
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2022 года составили 99,2% к уровню I квартала 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем денежных доходов оплата труда занимает 60,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,9%.
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