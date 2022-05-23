26-27 мая в Минске состоится IX съезд оториноларингологов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСЧ в пресс-службе Минздрава, в работе съезда планируют принять участие более 200 делегатов: врачи из всех регионов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это ведущие специалисты страны в таких медицинских специальностях, как оториноларингология, аудиология, анестезиология, онкология и неврология.

В программе съезда – научные доклады по ринологии, отиатрии, сурдологии, аудиологии, вестибулологии, фониатрии, детской оториноларингологии. Своим опытом поделятся ведущие оториноларингологи Беларуси, России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Программой съезда предусмотрено обсуждение таких актуальных проблем, как патофизиологические аспекты развития хронических средних отитов, современные методы реконструктивно-восстановительной хирургии при данной патологии, современные подходы к диагностике и лечению полипозных риносинуситов, особенности лечения полипозных риносинуситов после эндоскопических вмешательств, диагностика и лечение опухолевых процессов кранио-фациальной области. На съезде будут представлены доклады, посвященные влиянию инфекции COVID-19 на формирование заболеваний ЛОР – органов.

В работе съезда примут участие ведущие ученые и преподаватели медицинских университетов, руководители организаций здравоохранения, что позволит всесторонне обсудить задачи, стоящие перед специальностью в XXI веке.

В рамках съезда состоится заседание пленума правления Белорусского общества оториноларингологов. Также будет принята резолюция IX cъезда оториноларингологов.