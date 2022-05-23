|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 26-27 МАЯ СОСТОИТСЯ IX СЪЕЗД БЕЛОРУССКИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
11:51 24.05.2022
26-27 мая в Минске состоится IX съезд оториноларингологов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСЧ в пресс-службе Минздрава, в работе съезда планируют принять участие более 200 делегатов: врачи из всех регионов Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это ведущие специалисты страны в таких медицинских специальностях, как оториноларингология, аудиология, анестезиология, онкология и неврология.
В программе съезда – научные доклады по ринологии, отиатрии, сурдологии, аудиологии, вестибулологии, фониатрии, детской оториноларингологии. Своим опытом поделятся ведущие оториноларингологи Беларуси, России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Программой съезда предусмотрено обсуждение таких актуальных проблем, как патофизиологические аспекты развития хронических средних отитов, современные методы реконструктивно-восстановительной хирургии при данной патологии, современные подходы к диагностике и лечению полипозных риносинуситов, особенности лечения полипозных риносинуситов после эндоскопических вмешательств, диагностика и лечение опухолевых процессов кранио-фациальной области. На съезде будут представлены доклады, посвященные влиянию инфекции COVID-19 на формирование заболеваний ЛОР – органов.
В работе съезда примут участие ведущие ученые и преподаватели медицинских университетов, руководители организаций здравоохранения, что позволит всесторонне обсудить задачи, стоящие перед специальностью в XXI веке.
В рамках съезда состоится заседание пленума правления Белорусского общества оториноларингологов. Также будет принята резолюция IX cъезда оториноларингологов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте