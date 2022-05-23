|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКТРАНС ОРГАНИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС ИЗ МИНСКА В ВИЛЬНЮС
11:50 24.05.2022
Государственное предприятие «Минсктранс» 4 июня 2022 года организует дополнительный автобусный рейс по маршруту Минск-Вильнюс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, автобус отправится от автовокзала «Центральный» в 08:45. Из Вильнюса отправление запланировано в 14:30.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте