ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКТРАНС ОРГАНИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС ИЗ МИНСКА В ВИЛЬНЮС

11:50 24.05.2022 Государственное предприятие «Минсктранс» 4 июня 2022 года организует дополнительный автобусный рейс по маршруту Минск-Вильнюс. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, автобус отправится от автовокзала «Центральный» в 08:45. Из Вильнюса отправление запланировано в 14:30.