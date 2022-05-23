ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УПАЛ НА 2,1%

11:48 24.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составил 5924,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 2,1% меньше к уровню января-апреля 2021 г.