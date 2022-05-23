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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ОБСУДЯТ В БГУ
11:47 24.05.2022
Вопросы клеточной биологии и биотехнологии растений обсудят 24-27 мая в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, площадкой для проведения третьей научно-практической конференции станет Лицей БГУ (ул. Ульяновская, 8, актовый зал). В этом году ее проведение приурочено к 100-летнему юбилею кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений БГУ.
Мероприятие объединит около 110 специалистов из Беларуси и России. Это представители БГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, Удмуртского государственного университета, Института леса НАН Беларуси, Центрального ботанического сада НАН Беларуси, Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН и др.
В рамках девяти сессий будут рассмотрены вопросы феномики растений, формирования внутри- и межвидовой изменчивости лесных древесных растений и фитопатогенных грибов, экспериментальные подходы к моделированию засухи и др. Также российские и белорусские ученые обсудят системы цифрового фенотипирования высших растений в условиях in vivo и in vitro, разработки методов цифрового анализа изображений растительных клеток и иные современные подходы в изучении растений.
По итогам работы научного форума подготовят сборник статей, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.
Организаторами мероприятия выступают биологический факультет, Институт леса НАН Беларуси.
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