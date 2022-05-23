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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,5%
11:42 24.05.2022
В Брестской области розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 2 519,3 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,8 рублей против 13,6 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-апреле 2022 г. составил 2 267,2 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-апреле 2022 г. оптовый товарооборот составил 1 825,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 89,2% к уровню января-апреля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 115,8 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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