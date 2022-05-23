|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
11:36 24.05.2022
Государственный таможенный комитет на своем сайте рассказал о сроках представления статистической декларации.
Согласно информации, статистическая декларация регистрируется в круглосуточном режиме, с использованием программных и технических средств, обеспечивающих взаимодействие с информационными системами таможенных органов при обмене электронными документами, без участия должностных лиц таможенных органов.
В настоящее время направленная для регистрации статистическая декларация по одному и более фактам отгрузок (поступлений) товаров, состоявшимся до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, регистрируется в информационных системах таможенных органов вне зависимости от даты направления на регистрацию.
«Например, статистическая декларация считается представленной в установленный срок по отгрузкам (поступлениям) товаров, осуществленным в мае 2022 г., если она зарегистрирована в информационных системах таможенных органов не позднее 10-го июня 2022 г. включительно. Нарушением сроков представления статистической декларации по отгрузкам (поступлениям) товаров, осуществленным в мае 2022 г., будет являться представление статистической декларации после 10 июня 2022 г.», - поясняет ведомство.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте