Государственный таможенный комитет на своем сайте рассказал о сроках представления статистической декларации.

Согласно информации, статистическая декларация регистрируется в круглосуточном режиме, с использованием программных и технических средств, обеспечивающих взаимодействие с информационными системами таможенных органов при обмене электронными документами, без участия должностных лиц таможенных органов.

В настоящее время направленная для регистрации статистическая декларация по одному и более фактам отгрузок (поступлений) товаров, состоявшимся до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, регистрируется в информационных системах таможенных органов вне зависимости от даты направления на регистрацию.

«Например, статистическая декларация считается представленной в установленный срок по отгрузкам (поступлениям) товаров, осуществленным в мае 2022 г., если она зарегистрирована в информационных системах таможенных органов не позднее 10-го июня 2022 г. включительно. Нарушением сроков представления статистической декларации по отгрузкам (поступлениям) товаров, осуществленным в мае 2022 г., будет являться представление статистической декларации после 10 июня 2022 г.», - поясняет ведомство.