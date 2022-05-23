ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $155,8 МЛН

11:36 24.05.2022 За январь-март 2022 года в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $155,8 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (23,6% от всех поступивших инвестиций), Германии (22,4%), Российской Федерации (21,1%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $153,2 млн, или 98,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $186,2 млн. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 82,2% от всех направленных инвестиций. На долю прямых инвестиций приходилось 97,2% всех направленных инвестиций за рубеж.