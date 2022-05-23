|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $155,8 МЛН
11:36 24.05.2022
За январь-март 2022 года в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $155,8 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (23,6% от всех поступивших инвестиций), Германии (22,4%), Российской Федерации (21,1%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $153,2 млн, или 98,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $186,2 млн.
Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 82,2% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 97,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте