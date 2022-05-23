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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
11:34 24.05.2022
В Беларуси прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси со ссылкой на Департамент по авиации.
Напомним, белорусская авиация сейчас живет в условиях закрытого неба, поэтому предпринимаются меры для преодоления кризиса.
Согласно информации, в настоящее время белорусские авиакомпании переориентировали работу в восточном и южном направлениях. Регулярные рейсы выполняются в 16 аэропортов (8 государств).
Рейсы на регулярной основе в Национальный аэропорт Минск выполняют три авиаперевозчика.
Для стабилизации финансово-экономического положения авиационных организаций реализуются антикризисные планы мер, направленные на переориентацию экспортных потоков, оптимизацию затрат, повышение финансовой дисциплины. Задача – сохранение трудовых коллективов.
Что касается грузовых перевозок, то намечено их осуществление в азиатский регион путем привлечения логистических операторов, изучаются возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.
Если говорить про авиаремонтные работы, то прорабатывается вопрос освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания.
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