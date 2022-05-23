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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 7,2%


11:09 24.05.2022

За январь-март 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 4,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 10,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 5,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 12,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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