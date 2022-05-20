ЭКОНОМИКА РБ

С 24 МАЯ НА АЗС БЕЛАРУСИ СНОВА ПОДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО

18:42 23.05.2022 Концерн «Белнефтехим» с 24 мая 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 22,26 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,36 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,58 рубля, ДТ – 2,36 рубля. Это уже тринадцатое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 17 мая. Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.