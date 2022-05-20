|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛО, А ЦЕНА НА НИХ СНИЗИЛАСЬ НА 0,6%
18:13 23.05.2022
Число предложений продажи квартир в Минске с 16 по 23 мая 2022 года продолжило расти: по сравнению с прошлым понедельником количество объявлений увеличилось еще на 3% - c 13,8 до 14,1 тысячи.
Как пишет Realt, среди размещавших на прошлой неделе объявлений снизили цены на свои квартиры 12% продавцов. Средний размер скидки составил $2900.
Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился на 0,6% и составил $1254. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1312, что на 0,1% меньше, чем неделей ранее.
Существеннее всего выросло количество 1-комнатных квартир (+5%) и «трешек» (+3%). Увеличение числа объектов в базе произошло преимущественно за счет Октябрьского и Фрунзенского районов, в других, напротив, отмечалось снижение их количества.
Средние цены квадратного метра снизились по всем типам квартир, существеннее всего — у «однушек» и «двушек» — минус 0,8% и 0,7% соответственно.
Среди районов города динамика цен была разнонаправленной. Наибольшее снижение отмечалось в Октябрьском (-1,1%) и Первомайском (-0,5%) районах. Рост — в Советском (+0,3%) и Ленинском (+0,2%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2022
Курсы в банках
на 23.05.2022
Конвертация в банках
на 23.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте