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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛО, А ЦЕНА НА НИХ СНИЗИЛАСЬ НА 0,6%


18:13 23.05.2022

Число предложений продажи квартир в Минске с 16 по 23 мая 2022 года продолжило расти: по сравнению с прошлым понедельником количество объявлений увеличилось еще на 3% - c 13,8 до 14,1 тысячи.

Как пишет Realt, среди размещавших на прошлой неделе объявлений снизили цены на свои квартиры 12% продавцов. Средний размер скидки составил $2900.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился на 0,6% и составил $1254. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1312, что на 0,1% меньше, чем неделей ранее.

Существеннее всего выросло количество 1-комнатных квартир (+5%) и «трешек» (+3%). Увеличение числа объектов в базе произошло преимущественно за счет Октябрьского и Фрунзенского районов, в других, напротив, отмечалось снижение их количества.

Средние цены квадратного метра снизились по всем типам квартир, существеннее всего — у «однушек» и «двушек» — минус 0,8% и 0,7% соответственно.

Среди районов города динамика цен была разнонаправленной. Наибольшее снижение отмечалось в Октябрьском (-1,1%) и Первомайском (-0,5%) районах. Рост — в Советском (+0,3%) и Ленинском (+0,2%).
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