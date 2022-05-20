Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность коммерческой организации, выплачивавшей зарплату своим работникам «в конверте».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении более пяти лет брестская фирма скрывала от налогообложения доходы, получаемые в наличной форме за оказанные образовательные услуги. Часть этих денег шла на выплату зарплаты «в конверте».

Работники органов финансовых расследований выяснили, что «серую» зарплату получали более 65 работникам организации. В общей сложности «в конверте» было выплачено свыше 260 тыс. рублей.

С этой суммы не уплачивались отчисления в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. Ущерб государству составил более 90 тыс. рублей.

В отношении директора коммерческой компании возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.