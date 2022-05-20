26 мая на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится трансляция семинара «Новое в правилах приема в высшие и средние специальные учреждения образования. Что важно знать абитуриентам?».

Как сообщает Национальный правовой портал, разъяснить важные новации в преддверии горячей поры поступления в вузы и ссузы НЦПИ пригласил начальника Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича.

В прямом эфире он расскажет: как в 2022 году будет организовано и проведено ЦТ; какие особенности приема в учреждения высшего и среднего специального образования нужно учесть абитуриентам этого года; к чему стоит подготовиться тем, кто планирует стать студентом в 2023 году; о новых специальностях, открытых в учреждениях образования в 2022 году.

Спикеру можно задать вопросы, которые можно направить по адресу до 11.00 26 мая. Эксперт ответит в ходе эфира.