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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РАБОТА РЯДА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ПО БУДНЯМ С 1 ИЮНЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
16:58 23.05.2022
С 1 июня работа ряда автобусных маршрутов по будним дням приостанавливается. Об этом сообщает Telegram-канал ГП «Минсктранс».
Согласно информации, по будням автобусы № 15Д, 63, 63Д, 165, 186, 188С, 192 и 196С не будут перевозить пассажиров.
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