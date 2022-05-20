ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ РАБОТА РЯДА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ПО БУДНЯМ С 1 ИЮНЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

16:58 23.05.2022 С 1 июня работа ряда автобусных маршрутов по будним дням приостанавливается. Об этом сообщает Telegram-канал ГП «Минсктранс». Согласно информации, по будням автобусы № 15Д, 63, 63Д, 165, 186, 188С, 192 и 196С не будут перевозить пассажиров.