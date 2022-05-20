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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ СЕВ ГРЕЧИХИ
16:35 23.05.2022
Аграрии Гомельской области завершают сев гречихи. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству Дмитрий Петрожицкий.
"По данным на 23 мая, в регионе посеяли гречиху на 5,72 тыс. га. Это 96%. Остается 270 га", - отметил Дмитрий Петрожицкий.
Продолжается сев кукурузы. Эту культуру посеяли на площади 218 тыс. га - 72% от плана. На зеленую массу - 142 тыс. га, или 63%, озвучил цифры председатель комитета. По его словам, увеличить ежедневный темп сева кукурузы необходимо Петриковскому, Ельскому, Светлогорскому, Калинковичскому районам.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поставил задачу завершить эту работу в течение недели.
Овощными культурами уже занято 1,45 тыс. га, или 87% от плана. Сельхозпредприятия закончили сеять лук, свеклу. На завершающем этапе сев моркови, картофеля. Высаживают рассаду капусты. Дмитрий Петрожицкий подчеркнул: со всеми работами нужно справиться в регламентные сроки.
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