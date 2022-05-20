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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОКРАТИЛИСЬ НА 2,8%
16:20 23.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 9,4 млн тонн грузов, или 97,2% к объему грузов, перевезенных в январе-апреле 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 1 781,6 млн тонно-километров (93,3% к январю-апрелю 2021 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2022 г. воспользовались 34,2 млн человек, что по сравнению с январем-апрелем 2021 г. составляет 96,3%.
Пассажирооборот транспорта составил 400,1 млн пассажиро-километров, или 103,8% к уровню января-апреля 2021 г.
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