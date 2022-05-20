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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ТРАКТОРЫ BELARUS НА ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ
16:16 23.05.2022
ОАО «Минский тракторный завод» представило тракторы BELARUS на крупнейшей агропромышленной выставке в Сербии — Novi Sad International Agricultural Fair-2022. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Согласно информации, в организованной Belarus-Agropanonka DOO экспозиции представлена техника мощностью от 80 до 150 л.с.
«Интерес к белорусским тракторам высок. Это понятно по количеству посетителей и по их статусу: среди гостей замечен президент Сербии Александр Вучич», - говорится в сообщении.
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