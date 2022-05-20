ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 24-26 МАЯ

15:43 23.05.2022 Первый Форум выпускников Национального детского технопарка «Наука. Молодежь. Будущее» пройдет в Минске 24-26 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования. Согласно информации, участие в нем примут представители Министерства образования, Национальной академии наук, высших учебных заведений, а также учащиеся образовательных смен детского технопарка. Форум состоится на базе Минского городского образовательно-оздоровительного центра «Лидер» и Национального детского технопарка. Он станет площадкой для презентации успешных научных проектов выпускников детского технопарка, обмена опытом и развития научно-образовательного сотрудничества. Во время мероприятия 25 мая запланирован открытый диалог «Наука. Молодежь. Будущее», на котором выступят министр образования Андрей Иванец, председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, директор Национального детского технопарка Сергей Сачко. Участники форума также посетят Национальную академии наук Беларуси, опытный завод «Политехник» Белорусского национального технического университета.