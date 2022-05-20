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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В ПРОШЛОМ ГОДУ БОЛЬШЕ БЕЛОРУСОВ РЕШИЛОСЬ САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ В БИЗНЕСЕ


14:57 23.05.2022

В прошлом году больше белорусов решилось самореализоваться в бизнесе. Об этом заявила 23 мая 2022 года директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, комментируя опубликованные на днях Белстатом годовые данные официальной статистики по МСП.

По ее словам, последовательная государственная политика, нацеленная на создание благоприятных условий ведения бизнеса, способствовала положительной динамике ключевых показателей работы МСП.

«На начало года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло, преимущественно за счет ИП и микроорганизаций. Как правило, с этого сегмента люди начинают делать свои первые шаги в бизнесе. И для нас важно, что больше белорусов в прошлом году решилось открыть свое дело.

ТОП видов деятельности в целом не изменился. В него вошли торговля, транспорт, строительство и промышленность. Но, при этом, анализ динамики основных финансово-экономических показателей МСП свидетельствует о росте эффективности бизнес-моделей. Объем промышленного производства возрос практически в 1,3 раза. Выручка от реализации увеличилась в 1,2 раза. Рентабельность продаж составила 8,4%, а у микроорганизаций – 12%. Примечательно, что экспорт рос с темпами выше, чем у импорта: в 1,3 раза против 1,2. Как следствие, наблюдаются положительные темпы уровня зарплат работников и налоговых отчислений в бюджет.

Через призму страновых показателей сектор демонстрирует позитивную динамику своего удельного веса в ВВП (до 26,6%) и в ВДС (до 30,5%)», – отметила директор Департамента по предпринимательству, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По мнению Ольги Русинович, реализация комплексного плана по поддержке экономики и других нормативных правовых документов и решений правительства будет способствовать нивелированию неблагоприятных внешних факторов и дальнейшему раскрепощению деловой инициативы.
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