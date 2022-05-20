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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 7,9%
14:41 23.05.2022
В январе-апреле 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 11 155,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,1% к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 3%.
При этом в обрабатывающей промышленности производство снизилось на 8,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 7,1%.
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