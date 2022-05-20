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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗДЕЛИЯ МАРКИ «КОНТЕ СПА» ТЕПЕРЬ ШЬЮТ В ДОКШИЦКОМ РАЙОНЕ


13:57 23.05.2022

Изделия марки «Конте Спа» теперь шьют в Докшицком районе, пишет газета «Витебские вести».

Как рассказал директор предприятия Владимир Русакович, в прошлом месяце местная швейная мануфактура поставила на внутренний рынок около 7 тыс. единиц корсетных изделий.

«Производство пока в стадии развития, - уточнил руководитель. - С ноября велись подготовительные работы, а в феврале запустили производственный процесс. Участок в Докшицах – это один цех, который разместился в помещении бывшего тренажерного зала площадью 200 кв. м, арендованном у ЖКХ».

Учредителям понадобилось около трех месяцев на ремонт и оснащение площади оборудованием. Частично с ремонтом помогли коммунальные службы.

«Укомплектовать коллектив нам помогло управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Так, благодаря открытию нового производства 20 человек получили работу. На фабрике все отшивается согласно запросам торговли. Если спрос увеличивается – растет и объем заказов, которые формируются на головном предприятии в Гродно», - отметил Владимир Русакович.

На Докшицкую швейную мануфактуру поступает уже готовый крой, там отшиваются изделия, которые проходят контроль качества, а затем отправляются опять в Гродно, где подвергаются повторному контролю, упаковываются и поставляются потребителю.

«Технологию пошива большинство швей уже освоили. Новых работниц обучаем, делимся профессиональными секретами. Поэтому для тех, кто хочет работать и заработать, у нас есть все условия. Также обустроены бытовые помещения: уютная, как домашняя кухня, комната приема пищи с холодильником и микроволновкой, раздевалка, санузел», – подчеркнул Владимир Русакович.

Сегодня Докшицкая швейная мануфактура делает ставку на увеличение рабочих мест (их планируется удвоить) и наращивание объемов производства. В текущем году предприятие намерено установить двухсменный график.
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