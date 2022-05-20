Представители Совета по развитию предпринимательства 19 мая 2022 года приняли участие в заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве юстиции (ОКС).

Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, предметом обсуждения заседания стал вопрос закрепления в проекте закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» положений, предусматривающих невозможность реорганизации юридического лица в случае наличия у него задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами платежам, неисполненных обязательств перед органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

По итогам обсуждения указанная инициатива не была поддержана, поскольку ее принятие, по мнению членов ОКС, чревато созданием дополнительных барьеров для оперативного структурирования бизнеса в условиях динамично изменяющейся внешней среды.

Участники заседания подчеркнули, что экономические санкции, ограничения по реализации платежей, нарушения в логистических цепочках вносят критические изменения в производственные циклы. Это требует от субъектов хозяйствования выработки новой стратегии развития, включающей не только освоение новых продуктов и выход на перспективные рынки, но и оптимизацию структуры бизнеса.