ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 4,9%

12:35 23.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-апрель 2022 года в текущих ценах составил 10 300,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 4,9% к уровню января-апреля 2021 года.