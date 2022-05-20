Компания А1 изменяет условия предоставления услуги «Smart-рассылка» для бизнеса с 1 июня 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абонентская плата за альфанумерическое имя для рассылок в Viber (включает в себя стоимость рекламных и транзакционных сообщений) будет снижена и составит 625 рублей.

Услуга «Smart-рассылка» позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы. Воспользоваться услугами платформы рассылок может абонент А1 с любым тарифным планом для юридического лица (кроме тарифных планов «Передача данных», «Телеметрия» и линейки тарифных планов SIP).

Подключение бесплатное, нужно только обратиться с заявлением в магазины А1 либо отправить его на электронный адрес .