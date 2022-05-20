Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома установило незаконное перечисление бывшим главным бухгалтером одного из районных государственных учреждений дополнительного образования взрослых на свой карт-счет заработной платы, размеры которой значительно превышали начисленную и подлежащую выплате в соответствии с актами законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, используя свои служебные полномочия, главный бухгалтер совершала такие действия на протяжении почти 5 лет. За это время она незаконно перечислила на свой личный карт-счет более 35 тыс. рублей бюджетных средств, чем причинила вред государству. В соответствии с законодательством данные средства подлежат возмещению с учетом процентов на общую сумму 43 тыс. рублей.

В отношении бывшего главного бухгалтера возбуждено уголовное дело. Возмещение причиненного вреда на контроле.