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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ ГЛАВБУХ ОДНОГО ИЗ РАЙОННЫХ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ НЕЗАКОННО ПЕРЕЧИСЛИЛА НА СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАРТ-СЧЕТ БОЛЕЕ 35 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:08 23.05.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома установило незаконное перечисление бывшим главным бухгалтером одного из районных государственных учреждений дополнительного образования взрослых на свой карт-счет заработной платы, размеры которой значительно превышали начисленную и подлежащую выплате в соответствии с актами законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, используя свои служебные полномочия, главный бухгалтер совершала такие действия на протяжении почти 5 лет. За это время она незаконно перечислила на свой личный карт-счет более 35 тыс. рублей бюджетных средств, чем причинила вред государству. В соответствии с законодательством данные средства подлежат возмещению с учетом процентов на общую сумму 43 тыс. рублей.
В отношении бывшего главного бухгалтера возбуждено уголовное дело. Возмещение причиненного вреда на контроле.
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