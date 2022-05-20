В январе-апреле 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1517,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-апреля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1493,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,98% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 170 тыс. тонн, молока – 672,5 тыс. тонн, яиц получено 381,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99% молока и 91,9% производства яиц.

На 1 мая 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 937,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 325,2 тыс. голов. Численность свиней составила 614,7 тыс. голов.